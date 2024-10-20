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        Alıç ve üvez meyvesi bilinçsiz tüketildiğinde mide ve bağırsaklarda kitleye dönüşüyor

        AHMET CAN KORKMAZ - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Namık Özkan, alıç ve üvez meyvelerinin iyi çiğnenmeden çekirdekleriyle yenmesi durumunda mide ve bağırsaklarda kitlelere neden olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2024 - 11:02 Güncelleme: 20.10.2024 - 11:02
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        Alıç ve üvez meyvesi bilinçsiz tüketildiğinde mide ve bağırsaklarda kitleye dönüşüyor
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        AHMET CAN KORKMAZ - FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Namık Özkan, alıç ve üvez meyvelerinin iyi çiğnenmeden çekirdekleriyle yenmesi durumunda mide ve bağırsaklarda kitlelere neden olduğunu söyledi.

        Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alıç ve üvez meyvelerinin antioksidan içeriği dolayısıyla kalp damar sağlığı açısından faydalı olduğunu belirtti.

        Söz konusu meyvelerin sindirim sisteminin çalışmasında faydalı olduğunu dile getiren Özkan, "Ancak çekirdekleriyle ve çok fazla yendiğinde, bağırsakta veya midede diğer besinlerle birleşip taş haline ya da bezoar dediğimiz kitleler haline gelebiliyor." dedi.

        Prof. Dr. Namık Özkan, bu durumun hastalarda şiddetli karın ağrısı, bulantı, kusma geliştirebildiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Eğer midedeyse endoskopiyle ve bazı ilaçlarla bu taşlaşmış gıda artıklarını küçülterek doğal yollardan atılmasını ya da endoskopik olarak çıkartmayı sağlayabiliyoruz ancak mideyi geçip bağırsaklara doğru ilerlediyse, özellikle yaşlı veya daha önce mide, bağırsak ya da karın iç ameliyatı olmuş hastalarda, anastomoz dediğimiz bağırsağın birbirine birleşme yerlerinde ya da yapışıklık olan daralmış bölgelerde tıkanıklıklara, düğümlenmelere sebep olabiliyor. Bunlara erken müdahale edilmediği takdirde bağırsak delinmelerine kadar gidebiliyor. Bu durumda da hastayı ameliyat etmek gerekiyor ve ameliyatta da bağırsağın bir kısmını almak gerekebiliyor. O nedenle özellikle iyice çiğnemeden yememek ve çekirdeklerini yutmamak gerekiyor. Karın ameliyatı geçirmiş hastaların, yaşlı veya dişleri olmayan, takma diş kullanan hastaların bu meyveleri mümkün olduğu kadar az tüketmesi gerekiyor."

        Söz konusu meyvelerin ağustos, eylül ve ekim aylarında pazar ve manavlarda görüldüğünü ifade eden Özkan, alıça bağlı bağırsak tıkanıklığı vakalarının arttığına dikkati çekerek, "Geçtiğimiz bir iki ay içinde 10 hastamızda gördük. Bunların 7'si ilaç tedavisiyle ya da endoskopiyle tedavi edilebildi ancak üçünü ameliyat etmek zorunda kaldık hatta birinin, daha önce geçirdiği ameliyat yerinde bağırsak delinmesi mevcuttu. Bu nedenle bağırsağının bir kısmını da almak gerekti." diye konuştu.

        Özkan, söz konusu alıç ve üvez meyveleri iyi çiğnendiğinde ve çekirdekleri çıkarıldığında, bu tür olumsuzlukların önlenebileceğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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