TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Öğretmenler Günü sürprizi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Rektörlük ofisi çalışanları, güvenlik görevlileri ve çay ocağı personeli, Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın Öğretmenler Günü'nü kutladı.

TOGÜ Rektörlük çalışanları, Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek çiçek ve hediye sundu, ardından birlikte pasta kesildi.

Yılmaz, "Bir öğretmen olarak böylesine anlamlı bir günde hatırlanmak ve böylesi sevgiyle karşılanmak beni çok mutlu etti. Hep birlikte güzel bir üniversite ortamı için çalışıyoruz. Bu anlamlı jestiniz için teşekkür ederim." dedi.