Tokat'ta şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
Tokat'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Tokat'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
B.Y. (61) idaresindeki 60 M 1173 plakalı minibüs, merkeze bağlı Mülk köyünde şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y. (7), B.B.Y. (3), B.P. (53) ve A.R.D. (43) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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