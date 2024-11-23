Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Tokat'ta şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı

        Tokat'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 17:56 Güncelleme: 23.11.2024 - 17:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat'ta şarampole devrilen minibüsteki 5 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ta minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        B.Y. (61) idaresindeki 60 M 1173 plakalı minibüs, merkeze bağlı Mülk köyünde şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan İ.Y. (7), B.B.Y. (3), B.P. (53) ve A.R.D. (43) yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maçta goller var!
        Maçta goller var!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        Çete elebaşı Fırat Sarı: Her şeyi anlatmak istiyorum!
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        DSÖ danışmanından "iklim krizi kaynaklı salgın" uyarısı
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        G.Saray'da Ziyech'e Körfez kancası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İnsanlık suçları görmezden geliniyor
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        Kudret narını beslenme listenize eklemek için 9 neden
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        G.Saray Bodrum'da rekor için sahada!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Yasak aşk iddiası çekiçli vahşetle bitti!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Ailenin yeni yıldızları
        Ailenin yeni yıldızları
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        Aralıkta dilekçe ocakta zamlı aylık
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        'Belediye başkanı' dolandırdı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        Belediye meclisi üyesi gazeteciyi darp etti! Dehşet anları kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        25 boş kovan bulundu! Teknik direktör cinayeti kamerada!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Ağaçlar devrildi! Hava ve deniz seferleri aksadı! Marmara'da fırtına!
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        Sosyal medya algoritmasının ardındaki gizem ne?
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        "Adalet ve fair-play arayışındayız!"
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        Spor ürünleri ithalatı ve ihracatına ilişkin veriler ne diyor?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Tropik bölge ürünü tatlı patatesten Tokat'ta dekarda 5 tonun üzerinde verim...
        Tropik bölge ürünü tatlı patatesten Tokat'ta dekarda 5 tonun üzerinde verim...
        Tokat'ta üniversite öğrencilerinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan...
        Tokat'ta üniversite öğrencilerinin bıçakla yaralanmasıyla ilgili yakalanan...
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Öğretmenler Günü sürprizi
        TOGÜ Rektörü Yılmaz'a Öğretmenler Günü sürprizi
        Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışmalarında sona gelin...
        Tokat Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yenileme çalışmalarında sona gelin...
        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu
        Tokat'ta seyir halindeyken lastiği alev alan tırın dorsesinde hasar oluştu
        Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı kutlandı
        Atatürk'ün Turhal'a gelişinin 94. yılı kutlandı