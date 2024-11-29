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        Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı

        Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 23:14 Güncelleme: 29.11.2024 - 23:18
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        Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı
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        Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı.

        26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda Cem Eren Öztürk tarafından gerçekleştirilen göteriye seyirciler ilgi gösterdi.

        Cem Eren Öztürk, yaptığı açıklamada, "Tek kişilik gösterimize Tokatlı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Teşekkür ediyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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