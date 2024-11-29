Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı
Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı.
Tokat'ta "Şölen" adlı tek kişilik stand up gösterisi yapıldı.
26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Konferans Salonu'nda Cem Eren Öztürk tarafından gerçekleştirilen göteriye seyirciler ilgi gösterdi.
Cem Eren Öztürk, yaptığı açıklamada, "Tek kişilik gösterimize Tokatlı seyirciler yoğun ilgi gösterdi. Teşekkür ediyorum." dedi.
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