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        Tokat'ta çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.12.2024 - 10:44 Güncelleme: 08.12.2024 - 10:48
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        Tokat'ta çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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        Tokat'ın Niksar ilçesinde çatı oluğuna sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı.

        Niksar Sanayi Sitesi 26 Blok'taki boş dükkanın çatı oluğuna yavru kedinin sıkıştığını görenler Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

        Ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışması sonucu yavru kedi sıkıştığı yerden kurtarıldı.

        Yavru kedi, bakım ve kontrollerinin yapılması için belediye hayvan barınağına teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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