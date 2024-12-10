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        Tokat merkezli silah kaçakçılığı ve sahte alkol operasyonunda 12 kişi yakalandı

        Tokat ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve sahte alkol operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:22 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:35
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        Tokat merkezli silah kaçakçılığı ve sahte alkol operasyonunda 12 kişi yakalandı
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        Tokat ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve sahte alkol operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

        Tokat Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığı ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Turhal ve Zile ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

        Tokat ve İstanbul'daki jandarma ekiplerinin, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 1 fünye olduğu değerlendirilen malzeme, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 mermi ve 30 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.

        Operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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