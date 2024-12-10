Tokat merkezli silah kaçakçılığı ve sahte alkol operasyonunda 12 kişi yakalandı

Tokat ve İstanbul'da düzenlenen silah kaçakçılığı ve sahte alkol operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı.

Tokat Jandarma Komutanlığınca, silah kaçakçılığı ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma kapsamında, Turhal ve Zile ilçeleri ile İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Tokat ve İstanbul'daki jandarma ekiplerinin, şüphelilerin ev ve eklentilerinde yaptığı aramada 1 fünye olduğu değerlendirilen malzeme, 3 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 7 mermi ve 30 litre sahte alkol olduğu değerlendirilen sıvı ele geçirildi.