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        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

        Tokat'ın Turhal ilçesinde ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:04 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:11
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        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
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        Tokat'ın Turhal ilçesinde ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Atatürk Ortaokulu'nda 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında öğrencilere bilgi aktardı.

        "Trafik Eğitim Projesi" çerçevesindeki eğitim, trafik ışık, işaret ve anlamları, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, çocuklar için güvenli oyun alanları, okul servisleri ve toplu taşıma alanlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet sürme, sürücü belgeleri ile trafik ve çevre konularında eğitici slayt ve animasyon filmlerle gerçekleştirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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