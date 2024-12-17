Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli trafik polisleri, Atatürk Ortaokulu'nda 2024-2027 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında öğrencilere bilgi aktardı.

"Trafik Eğitim Projesi" çerçevesindeki eğitim, trafik ışık, işaret ve anlamları, yolun karşısına güvenli geçiş kuralları, çocuklar için güvenli oyun alanları, okul servisleri ve toplu taşıma alanlarında güvenli yolculuk, emniyet kemeri kullanımı, güvenli bisiklet sürme, sürücü belgeleri ile trafik ve çevre konularında eğitici slayt ve animasyon filmlerle gerçekleştirildi.