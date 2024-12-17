Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğün hazırladığı ve DOKAP'ın desteklediği projeyle Hükümet Konağı önünde üreticilere asma ve ceviz fidanları dağıtım töreni düzenledi.

        Fidan dağıtımı öncesinde arazi kontrolü yapılarak, yer işaretlemeleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretimin tüm aşamasında kontrol ve teknik destek sağlanacak.

        Bağcılığı Geliştirme Projesi kapsamında ilçe merkezi, Üzümören beldesi, Dereköy, Çayköy, Bağlarbaşı köylerindeki 49 üreticiye 11 bin asma fidanının dağıtımı gerçekleştirildi.

        Ayrıca 225 dekarlık alanda dikilmek üzere 75 üreticiye 3 bin 610 chandler cinsi ceviz fidanı da verildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, her zaman üreticinin yanında oldukları dile getirerek, "Pazar'da bağcılık ve ceviz üretim alanında yapılan çalışmalar, üreticimiz açısından karlı bir kazanç kaynağı oldu. Üreticilerimize hayırlı olmasını, bereket getirmesini dileriz. Teslim edilen fidanlar toprakla buluşarak Pazar'da bağ ve ceviz alanlarımızın yeşilliği artarak devam edecek." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Bankalar Galataport'a ortak oluyor
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        Makasla gelen felaket! Tanker ve bariyer arasında kaldılar
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        3 aydır karanlık hücrede tutuluyordu: Gerçek ortaya çıktı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski karısına otomobiliyle çarptı!
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Eski hakemler yorumladı: Top çizgiyi geçti mi?
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        Galatasaraylıların tepkisini çekti
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        KKTC'den gelen eşyaya gümrük vergisi
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Asgari ücret de muhtemelen enflasyonun üzerinde seyredecek"
        "Taraftar için işkence"
        "Taraftar için işkence"
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Ya birdenbire Ay yok olursa?
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Devasa zaman kapsülü 2025'te açılacak
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Aldatıldığını videoyla öğrendi
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Rakı tüketimi 2,2 milyon litre düştü
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Putin'den Batı'ya: Kapsamlı şekilde yanıt vereceğiz
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı
        Google'da en çok aranan destinasyonlar, Türkiye sürpriz yaptı

        Benzer Haberler

        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        Tokat'ta ortaokul öğrencilerine trafik eğitimi verildi
        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
        TOGÜ'den 402 öğrenciye diş taraması
        Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı
        Tokat İl Özel İdaresinde hizmet içi eğitim yapıldı
        TOGÜ'de 4000 öğrenciye eğitim verildi
        TOGÜ'de 4000 öğrenciye eğitim verildi
        Tokat'ta üniversite kampüsünde vaşak görüldü
        Tokat'ta üniversite kampüsünde vaşak görüldü
        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi
        Tokat'ta, nesli tehlikede olan vaşak görüntülendi