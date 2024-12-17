Tokat'ın Pazar ilçesinde üreticilere asma ve ceviz fidanı dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğün hazırladığı ve DOKAP'ın desteklediği projeyle Hükümet Konağı önünde üreticilere asma ve ceviz fidanları dağıtım töreni düzenledi.

Fidan dağıtımı öncesinde arazi kontrolü yapılarak, yer işaretlemeleri yapıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince üretimin tüm aşamasında kontrol ve teknik destek sağlanacak.