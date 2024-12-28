Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.
İlçeden Alan köyüne hasta almaya giden ambulans, kara saplandı.
Ambulansı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresinden yardım istedi.
İl Özel İdaresine ait iş makinesinin çalışması sonucu ambulans, bulunduğu yerden çıkarıldı.
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