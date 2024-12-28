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        Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 28.12.2024 - 16:50
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        Tokat'ta kara saplanan ambulansı İl Özel İdaresi ekipleri kurtardı
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kara saplanan ambulans, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

        İlçeden Alan köyüne hasta almaya giden ambulans, kara saplandı.

        Ambulansı kendi imkanlarıyla çıkaramayan sağlık ekibi, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

        İl Özel İdaresine ait iş makinesinin çalışması sonucu ambulans, bulunduğu yerden çıkarıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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