Tokat'ta bariyere çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Tokat'tın Reşadiye ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
İstanbul'dan Kars'taki cenazeye gidenleri taşıyan, E.B. idaresindeki 81 KA 344 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Çayırpınar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
Kazada, minibüste bulunan N.B, H.B, K.B, G.B, B.A.B. ve Ş.B. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hasatanesine kaldırıldı.
Reşadiye Belediye Başkan Vekili Ferhat Ertürk, yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.
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