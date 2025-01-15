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        Tokat'ta bariyere çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı

        Tokat'tın Reşadiye ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 23:59 Güncelleme: 16.01.2025 - 00:16
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        Tokat'ta bariyere çarpan minibüsteki 6 kişi yaralandı
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        Tokat'tın Reşadiye ilçesinde, cenazeye gidenleri taşıyan minibüsün bariyere çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

        İstanbul'dan Kars'taki cenazeye gidenleri taşıyan, E.B. idaresindeki 81 KA 344 plakalı minibüs, Tokat-Reşadiye kara yolu Çayırpınar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.

        Kazada, minibüste bulunan N.B, H.B, K.B, G.B, B.A.B. ve Ş.B. yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Reşadiye Devlet Hasatanesine kaldırıldı.

        Reşadiye Belediye Başkan Vekili Ferhat Ertürk, yaralıları ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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