Tokat'ta "İrfan sohbetleri" programı düzenlendi

Tokat'ta "İrfan sohbetleri" programı gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Yağıbasan Medresesi'nde her ay düzenlenen geleneksel irfan sohbetlerinde "Kelimelerin simyası ve sazdan türküler" başlıklı etkinlikte, akademisyen ve yazar Dr. Necdet Subaşı ile halk müziğinin önemli isimlerinden Bayram Bilge Tokel konuk oldu.

Programa Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Alpat, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ile öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

Subaşı, "Kelimelerin simyası" başlıklı sunumunda kelimelerin insan zihni ve toplumsal hayat üzerindeki etkilerini ele aldı.

Düşüncelerin inşasında kelimelerin taşıdığı ağırlığa dikkat çeken Subaşı, sözcüklerin yalnızca birer iletişim aracı olmadığını, aynı zamanda anlam taşıyıcısı ve duygu aktarıcısı olduğunu vurguladı.

Tokel de bağlamasıyla Türk halk müziğinin en güzel örneklerini seslendirdi.