Tokat'ta eğitime kar engeli
Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Tokat'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki bütün resmi, özel okul ve kurumları ile halk eğitim merkezleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim öğretime 1 gün ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.
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