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        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı

        Tokat'ta, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda bir restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 14:49 Güncelleme: 21.02.2025 - 14:49
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        Tokat'ta FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
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        Tokat'ta, FETÖ'ye yönelik "Kıskaç-40" operasyonunda bir restoran zinciri üzerinden örgüte finansman sağladığı iddiasıyla 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir restoran zincirinin isim hakkı ile Tokat'ta faaliyet yürüten iş yeri aracılığıyla FETÖ/PDY terör örgütüne finansman sağlandığı şüphesi üzerine soruşturma başlatıldı.

        Bu kapsamda örgütle bağlantısı devam eden kişilerin restoranla resmi veya gayriresmi ortaklığının olduğu, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla "himmet" toplandığı, terör örgütünden işlemli kişiler ile yoğun para trafiği bulunduğu, para akışının ticari izahı olmayan perdeleme yöntemleriyle örgüt mensuplarına aktarıldığı tespit edildi.

        Bunun üzerine restoran şubesinin resmi ve gayriresmi ortağı, yöneticisi ve çalışanı konumunda bulunan, FETÖ/PDY örgütü üyesi olduğu değerlendirilen 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

        Düzenlenen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı, 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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