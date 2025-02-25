Tokat Belediyesince ramazan öncesi camilerde temizlik çalışması yapılıyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Belediyesi, yaklaşan ramazan ayı öncesinde kent merkezindeki tüm cami ve mescitlerde kapsamlı temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları başlattı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin iç mekanları, avluları, şadırvanları ve lavaboları titizlikle temizlenerek dezenfekte ediliyor.

Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, ramazan ayının manevi atmosferine uygun bir ibadet ortamı sunmak amacıyla bu çalışmaları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Başkan Yazıcıoğlu, "Hemşehrilerimizin ibadetlerini huzur ve hijyen içinde yapabilmeleri için ekiplerimizle seferber olduk. Ramazan ayı boyunca da temizlik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şimdiden tüm hemşehrilerimizin, İslam aleminin mübarek ramazan aylarını tebrik ediyorum. Rabbim ramazan ayının bereketini, rahmetini birlikte yaşamayı nasip etsin." ifadelerini kullandı.