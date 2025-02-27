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        Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

        Tokat'ta soğuk hava nedeniyle Artova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 11:15 Güncelleme: 27.02.2025 - 11:26
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        Tokat'taki Artova Göleti'nin yüzeyi buz tuttu
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        Tokat'ta soğuk hava nedeniyle Artova Göleti'nin yüzeyi buzla kaplandı.

        Artova ilçesinde 5 gün süren kar yağışı sonrasında hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü.

        Bazı vatandaşlar, yüzeyi buz tutan Artova Göleti'nin kenarına gelerek fotoğraf çektirdi.

        Tokat genelinde soğuk hava etkisini sürdürüyor.

        İl merkezi ve ilçelerde hava sıcaklığı sıfırın altında seyrediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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