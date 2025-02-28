Tokat'ta devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Tokat'ın Erbaa ilçesinde devrilen otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı.
Kasım Can Çamiçi yönetimindeki 60 ABP 481 plakalı otomobil, Karayaka Beldesi kavşağında tarlaya devrildi.
Otomobilde sıkışan Çamiçi, Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.
Çamiçi, ambulansla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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