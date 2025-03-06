TOGÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinlikler kapsamında kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Kadınların eğitim, sanat ve üretim alanındaki rolüne vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 8 Mart etkinliklerinde de kadın emeğinin ve başarısının önemine dikkat çekti. Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

El sanatlarının ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Kadınların El Sanatı, Kültürel Miras ve Geleneksel El Baskı Atölyesi" ilgi gördü. Dr. Öğretim Üyesi Müge Akçakoca’nın rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, doğal kumaş keseler üzerine geleneksel ahşap baskılar yapıldı.