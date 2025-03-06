Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TOGÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2025 - 14:36 Güncelleme: 06.03.2025 - 14:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TOGÜ'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri düzenlendi
        ABONE OL

        Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde (TOGÜ) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.

        TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlendi. 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

        Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, etkinlikler kapsamında kurulan stantları gezerek bilgi aldı. Kadınların eğitim, sanat ve üretim alanındaki rolüne vurgu yapan Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, 8 Mart etkinliklerinde de kadın emeğinin ve başarısının önemine dikkat çekti. Kadınların, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı ve çalışmalarında başarılar diledi.

        El sanatlarının ve kültürel mirasın korunmasına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen "Kadınların El Sanatı, Kültürel Miras ve Geleneksel El Baskı Atölyesi" ilgi gördü. Dr. Öğretim Üyesi Müge Akçakoca’nın rehberliğinde gerçekleştirilen atölyede, doğal kumaş keseler üzerine geleneksel ahşap baskılar yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Kalbi durdu, 1 saatte hayata döndürüldü!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Beşiktaş'ta kahreden kaza! Glasgow Rangers taraftarı öldü! O anlar kamerada!
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        Trump'tan Gazze'ye: Rehinleri bırakın yoksa öleceksiniz
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Dilenciden öyle bir para çıktı ki... Paraları 6 zabıta saydı!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Yunus Akgün'den büyük fedakarlık!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        Kan donduran olay! Polis memuru 2 kardeşini vurdu!
        "Cenazeme gelmeyecek"
        "Cenazeme gelmeyecek"
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        Emekli ikramiyesi artırılacak mı? Zam için gözler Meclis'te
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        "Nasıl bu kadar alçalabildiler?"
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Mezarlıkta 3 kadını öldürdü! Son savunmasında da dehşete düşürdü
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Trump'ın müttefikleri Zelenskiy'nin muhalifleriyle görüştü mü?
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Konya'nın ardından bir kentte daha! 10 metre derinliğinde kâbus!
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Baş ağrısıyla hastaneye gitti, 15 gün sonra can verdi
        Tarihi imzalar atıldı
        Tarihi imzalar atıldı
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Her üç kişiden birinde var! Mide kanseri riskini artırıyor!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici 6 yer!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        Gedson Fernandes 5 yıl daha Beşiktaş'ta!
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım
        F.Bahçe'nin rakibi Rangers'ı tanıyalım

        Benzer Haberler

        TOGÜ'de panel düzenledi
        TOGÜ'de panel düzenledi
        TOGÜ ile OKA arasında protokol imzalandı
        TOGÜ ile OKA arasında protokol imzalandı
        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
        Başçiftlik'te kar yığınları kamyonlarla taşınıyor
        Tokat'ta geleneksel Dive dokuması kurulacak atölyede yaşatılacak
        Tokat'ta geleneksel Dive dokuması kurulacak atölyede yaşatılacak
        TOGÜ TÖMER, Türkçeyi ve Anadolu kültürünü sınırların ötesine taşıyor
        TOGÜ TÖMER, Türkçeyi ve Anadolu kültürünü sınırların ötesine taşıyor
        Turhal'da vefat eden öğretmen Zehra Sarıbal son yolcuğuna uğurlandı
        Turhal'da vefat eden öğretmen Zehra Sarıbal son yolcuğuna uğurlandı