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        İlkokul öğrencileri Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i ziyaret etti

        Tokat'ın Artova ilçesinde ilkokul öğrencileri Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 16:23 Güncelleme: 14.03.2025 - 16:26
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        İlkokul öğrencileri Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i ziyaret etti
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        Tokat'ın Artova ilçesinde ilkokul öğrencileri Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i ziyaret etti.

        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat programları kapsamında hayat bilgisi dersi yönetim birimlerini tanıyorum konusu kapsamında Altınova İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri sınıf öğretmeni Mehmet Sıddık Alaca ve Okul Müdürü Muhammet Arif Horasan, Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i makamında ziyaret etti.

        Belediye Başkanı Güner, öğrencilere hayat bilgisi dersi, yönetim birimlerini tanıyorum konusu kapsamında yerel yönetimler ve belediye başkanlığı hakkında bilgi verildi.

        Öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Ali Güner, öğrencilere başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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