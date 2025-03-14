İlkokul öğrencileri Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i ziyaret etti

Öğrencilerle sohbet eden ve sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Ali Güner, öğrencilere başarılar dileyerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli müfredat programları kapsamında hayat bilgisi dersi yönetim birimlerini tanıyorum konusu kapsamında Altınova İlkokulu 3-B sınıfı öğrencileri sınıf öğretmeni Mehmet Sıddık Alaca ve Okul Müdürü Muhammet Arif Horasan, Artova Belediye Başkanı Ali Güner'i makamında ziyaret etti.

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