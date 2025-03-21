Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tokat'ta konuştu: (2)

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Türkiye'de artık bu sınavdan (2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı) itibaren ilk 100 bine girecek olan öğrencilerimiz hukuk fakültesine başvurabilecek, kazanabilecek." dedi.

Artova Adalet Sarayı Temel Atma Töreni'nde konuşan Tunç, adalet için içerisinde hakim ve savcıların bulunduğu adalet sarayları yaptıklarını belirtti.

Geçen yıl 25 bin hakim ve savcının 13 milyon 900 bin karar verdiğini aktaran Tunç, "Niye bunlardan bahsetmiyorsunuz? Milletin hakkını, hukukunu korumak için geçen yıl 13 milyon 900 bin karar verdi. Her yıl geriden devreden 11 milyon dosya var. Bu 11 milyon dosyayı yeni alınan hakimlerimizle beraber yargı teşkilatımızı daha da güçlendirerek gün geçtikçe eritmeye devam ediyoruz. 11 milyon devreden olduğuna göre 13 milyon 900 bin geçen yıl karar verilmişse demek ki vatandaşlarımızın bu gecikmeden gördükleri sıkıntıyı da bir an önce kaldırmanın gayreti içerisindeyiz. Adalet saraylarımız, avukatlık yaptığımız dönemlerde hepimiz biliyoruz. İşte hükümet konağının içindeydi. Şimdi ne oluyor? Ayrı bir bina. Baktığınız zaman Selçuklu mimarisi, ecdadımızı hatırlatıyor bize ve inşallah kısa süre içerisinde müteahhit firma yetkilileriyle görüşerek hızlı şekilde tamamlanmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Son iki yıl içerisinde 2 bin 369 yeni hakim ve savcının göreve başladığına dikkati çeken Tunç, bu sayının 25 bin 695'e yükseldiğini aktardı.

17-25 Aralık ve 15 Temmuz hain kalkışmasında yargının hasar gördüğünü vurgulayan Tunç, şöyle devam etti:

"En büyük hasarı da yargımız gördü ve ihraç edilenlerdeki boşluğu bir an önce doldurmak için yaptığımız çabalar var. O yaraları sardık ve şimdi daha güçlü şekilde yolumuza devam ediyoruz. Tabii ki insan kaynağını yetiştiren hukuk fakültelerimiz. Hukuk fakültelerimizdeki kaliteyi artırmamız gerektiğini, YÖK Başkanımızla da üniversite rektörlerimizle de dekanlarımızla da istişare ediyoruz. Türkiye'de artık bu sınavdan (2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı) itibaren ilk 100 bine girecek olan öğrencilerimiz hukuk fakültesine başvurabilecek, kazanabilecek. Yani ilk 100 bine girmesi lazım. Türkiye'nin en başarılı öğrencileri hakim, avukat, savcı olsun, yargının hizmetinde çalışsın. Bunu hedefliyoruz. Önümüzdeki haziranda yapılacak sınavdan itibaren bu uygulanmaya başlanmış olacak.

Tabii yeni başladığımız hukuk mesleklerine giriş sınavı da kaliteyi getirecek. Artık avukatlık stajına başlayabilmek için bu sınavı geçmek gerekecek. Hakim, savcı yardımcılığı sistemini başlattık. Onu kazanmak için yine bu sınavı kazanması gerekecek. Geçen eylül ayında ilk sınavı yaptık. Nisanda, önümüzdeki ayda 2. sınavı yapacağız. Tüm hukuk fakültesi öğrencilerimize başarılar diliyorum." Tunç, hakim, savcı yardımcılarının kürsüye çıkmadan önce bir yıl adalet akademisinde, 2 yıl da hakim ve savcılarının yanında adeta "usta çırak" ilişkisi gibi yetişeceklerini ve kürsüye daha güçlü çıkacaklarını kaydetti. İş yoğunluğunun olduğu yerlerde mahkeme sayılarını artırmaya devam ettiklerinin altını çizen Tunç, "Son 1,5 yılda 2 bin 623 yeni adli ve idari yargıda mahkeme kurduk ve mahkeme sayımız 8 bin 632'ye yükselmiş oldu. İstinaftaki yığılmayı da önlemek için yeni daireler açtık. Açmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki kararnamede de yine yeni mahkemeler, istinaf daireleri kurarak özellikle iş davaları, kira davaları, yine aile hukukundan doğan davalar, bunlar uzun sürmemesi lazım. Bu konudaki tedbirlerimizi de almaya devam ediyoruz." dedi. Teknolojinin tüm imkanlarını adaletin hizmetine vermeye devam edeceklerini söyleyen Tunç, UYAP sisteminin dünyada zaten önemli proje olduğunu dile getirdi. Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsediklerini belirten Tunç, şunları paylaştı: "2013'te o zaman alt komisyon başkanı olarak arabuluculuk kanununun görüşmelerini gerçekleştirirken 'Olmaz, bu uygulanmaz. Bu ne demek? Alternatif bir yargı mı getiriyorsunuz?' diyorlardı o günkü komisyonun CHP'li üyeleri. Şimdi 7 milyon 124 bin arabulucuya giden dosyanın 4 milyon 534 bini anlaşmayla sonuçlanmış. 4 milyon 534 bin. Kaç mahkemenin işine bedel değil mi? Her şeye karşı geldiler. Biz onlar karşı geldi diye eğer geri dursaydık, bugün bu noktaya gelebilir miydik? Onlar 'Suriye'de ne işiniz var?' dediklerinde gitmeseydik ne olurdu? Bütün küresel güçler Suriye'yi bölüp parçalardı. 'Suriye'nin bütünlüğü, ülkemiz faydasına. En çok biz zarar görürüz.' dedik. Azerbaycanlı kardeşlerimize asker gönderdiğimiz zaman bile 'Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'a cihatçı gönderiyor.' demediler mi?"