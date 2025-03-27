Tokat'ta "Minik Yürekler Filistin İçin Duada" programı yapıldı

Tokat Valiliği, İl Müftülüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek için "Minik Yürekler Filistin İçin Duada" programı düzenlendi.

Mevlevihane bahçesindeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlarken, çocuklar tarafından şiirler ve marşlar okundu. Filistin kültürünü yansıtan Dabke dans gösterisi yapıldı. Programda çocuklar Türkçe, İngilizce ve Arapça dua okudu.

Programda 4-6 yaş grubu çocuklar gösteriler yaptı ve dualar okudular. Çocuklar tarafından gökyüzüne 200 balon ve 10 güvercin bırakıldı. Ayrıca Tokat'ın tarihi simgelerinden Saat Kulesi'ne Türk bayrağı ile Filistin bayrağı asıldı.

Tokat Valisi Abdullah Köklü'nün eşi Yasemin Köklü gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çocuklarımız burada güzel bir performans sergiledi. Ramazan ayının son günlerinde burada bir tohum atıldı. İnşallah bu tohumlar gelecekte büyük ağaç olacak. Asla unutulmayacak bugünler. En kısa zamanda Filistin'in özgürlüğüne kavuşması için hep beraber duadayız." dedi.