Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, çiftçileri ziyaret etti

Kapar, "Tarımsal üretimin temel taşlarından olan tarım işçilerimiz, üretimin devamlılığı için arazide çalışmalarına başladı. Teknik personelle birlikte arazide üreticilerimizi ve çalışanlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Arazisinde marul, maydanoz, ıspanak yeşillik fide dikimlerini gerçekleştiren üreticileri ziyaret eden Kapar, çiftçi Halil Karaca'dan da sürece ilişkin bilgiler aldı.

Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret etti.

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