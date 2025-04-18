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        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, çiftçileri ziyaret etti

        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:43 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:52
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        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kapar, çiftçileri ziyaret etti
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        Pazar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Emre Kapar, çiftçileri ziyaret etti.

        Arazisinde marul, maydanoz, ıspanak yeşillik fide dikimlerini gerçekleştiren üreticileri ziyaret eden Kapar, çiftçi Halil Karaca'dan da sürece ilişkin bilgiler aldı.

        Kapar, "Tarımsal üretimin temel taşlarından olan tarım işçilerimiz, üretimin devamlılığı için arazide çalışmalarına başladı. Teknik personelle birlikte arazide üreticilerimizi ve çalışanlarımızı yalnız bırakmıyoruz" dedi.

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