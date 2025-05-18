Tokat'ta polisler gençler için klip çekti

Sosyal medyada video, kısa sürede çok sayıda kişi tarafından izlendi.

Klipte, Tokat’ın tarihi ve doğal güzellikleri eşliğinde gençlerin spor aktiviteleri ve bayram coşkusu yansıtılıyor. Emniyet mensuplarının da yer aldığı görüntülerde, bayramın ruhuna uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları veriliyor.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, polislerin her zaman gençlerin yanında olduğu vurgulandı.

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