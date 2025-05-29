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        Pazar'da geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı

        Tokat'ın Pazar ilçesinde geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 14:11 Güncelleme: 29.05.2025 - 14:11
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        Pazar'da geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi açıldı
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        Tokat'ın Pazar ilçesinde geleneksel el sanatları yıl sonu sergisi düzenlendi.

        Pazar Kaymakamı Ramazan Teke, İl Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kır, Pazar Belediye Başkanı Şerafettin Pervanlar, Üzümören Belediye Başkanı Bekir Öncü, Pazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Nihat Tekiner ve diğer protokol üyeleri, Şehit Osman Ateş Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün geleneksel el sanatları yıl sonu sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

        Sergi cuma gününe kadar açık kalacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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