Başçiftlik Belediye Mezbahası'nda kurban kesim hizmeti veriliyor

"Mezbahaya canlı getirilen kurbanları, veteriner hekim kontrolünde kesip paylama işlemini yaparak hisse sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun."

Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılan mezbahanın dört yıldır bölgeye hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahada kurban kesim hizmeti veriliyor.

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