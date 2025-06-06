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        Başçiftlik Belediye Mezbahası'nda kurban kesim hizmeti veriliyor

        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahada kurban kesim hizmeti veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 23:47 Güncelleme: 06.06.2025 - 23:50
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        Başçiftlik Belediye Mezbahası'nda kurban kesim hizmeti veriliyor
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        Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde 2021 yılında yapılan ve modern sistemlerle donatılan mezbahada kurban kesim hizmeti veriliyor.

        Kesim, Kurban Bayramı öncesinde oluşturulan listeye göre gerçekleştiriliyor. Kurban sahipleri mezbaha yanında kurulan bekleme alanında sırasını bekleyebiliyor.

        Mezbahada kurbanlık kesildikten sonra hisse sahiplerinin evlerine de bırakılabiliyor.

        Başçiftlik Belediye Başkanı Şaban Bolat, 2021 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından yapılan mezbahanın dört yıldır bölgeye hizmet verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

        "Mezbahaya canlı getirilen kurbanları, veteriner hekim kontrolünde kesip paylama işlemini yaparak hisse sahiplerinin evlerine kadar götürüyoruz. Vatandaşlarımız bu hizmetten oldukça memnun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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