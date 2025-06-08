Tokat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
Tokat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
Tokat'ta devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı.
E.A. (19) idaresindeki 27 AIZ 326 plakalı otomobil, Tokat-Niksar kara yolu Gümenek köyü mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile Y.T.Y. (25), Y.Y.A. (19), A.K. (19), Y.B.Y. (19), E.A. (18) ve H.İ.Y. (19) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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