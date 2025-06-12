TOGÜ "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ), çevresel sürdürülebilirlik ve atık yönetimi alanındaki çalışmalarıyla "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

TOGÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üniversite bünyesinde kurulan Sıfır Atık Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından yürütülen çalışmalar, akademik ve idari tüm birimleri kapsayan geniş çaplı bir dönüşümle gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gözetiminde yürütülen süreçte, üniversite gerekli tüm kriterleri yerine getirerek denetimlerden geçti "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı.

TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ın katılımıyla, kampüste yerleştirilen ayrıştırma kumbaralarının tanıtımı yapıldı.

Etkinlik kapsamında ayrıca, merkezi yemekhane binasında yemek atıklarının toplanarak sokak hayvanlarına ulaştırılması uygulamasının da ilk adımı atıldı.