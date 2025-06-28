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        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz dağıttı

        Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 19:58 Güncelleme: 28.06.2025 - 19:58
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        Tokat'ta bir üretici vatandaşlara tır dolusu karpuz dağıttı
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        Tokat'ın Zile ilçesinde bir üretici, vatandaşlara tır dolusu karpuzu ücretsiz dağıttı.

        İlçede karpuz üreten Mehmet Kutsal, bir tır karpuzu, izin aldığı belediyenin önünde halka dağıttı.

        Vatandaşlar tırın çevresinde kalabalık oluştururken, ücretsiz dağıtılan yaklaşık 26 ton karpuz kısa sürede bitti.

        Üretici Mehmet Kutsal, gazetecilere yaptığı açıklamada, karpuz veriminin çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu karpuz Hüseyin Kodak ağabeyimin. Geçen yıl da birlikte 2 tır karpuzu ücretsiz dağıttık. Allah bize verdiği müddetçe biz de paylaşmaya devam edeceğiz. 'A' kalite karpuz. Yemediğimiz karpuzu asla dağıtmayız. Hemşerilerimiz afiyetle yesin. Helali hoş olsun."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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