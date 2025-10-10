Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Tokat Haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:08
        
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.

        Tokat Valiliğini ziyaretinde polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Abdullah Köklü'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kurtulmuş, daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüşen Kurtulmuş'a belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.

        - Güneşli Çocuk Akademisi'ne ziyaret

        Kurtulmuş, Güneşli Çocuk Akademisi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

        Öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, birlikte fotoğraf çektirdi.

        TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Tokat Ulu Cami'de kıldı. Camiden çıktıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, esnaf ziyaretinde de bulundu.

