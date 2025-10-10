TBMM Başkanı Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeyi ziyaret etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Tokat'ta Valilik ve Belediyeye ziyarette bulundu.
Tokat Valiliğini ziyaretinde polis tören mangasını selamlayan ve Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Kurtulmuş, daha sonra Vali Abdullah Köklü'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kurtulmuş, daha sonra Tokat Belediyesini ziyaret etti. Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu ile görüşen Kurtulmuş'a belediyenin çalışmalarıyla ilgili bilgi verildi.
- Güneşli Çocuk Akademisi'ne ziyaret
Kurtulmuş, Güneşli Çocuk Akademisi'ni de ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Öğrencilerle sohbet ederek başarılar dileyen Kurtulmuş, çocuklara çeşitli hediyeler verdi, birlikte fotoğraf çektirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, cuma namazını Tokat Ulu Cami'de kıldı. Camiden çıktıktan sonra vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş, esnaf ziyaretinde de bulundu.
