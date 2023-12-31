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        Haberler Gündem Tokat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi - Güncel haberler

        Tokat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

        Tokat'ın Niksar ilçesinde çıkan yangında müstakil ev zarar gördü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 04:58 Güncelleme: 31.12.2023 - 04:58
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        Tokat'taki yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        Sarıağıl köyünde Yakup ve Fatma Uymaz çiftine ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ekipleri ile elektrik dağıtım şirketi personeli sevk edildi.

        Niksar Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edilen ve kısa sürede söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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