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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tokat'ta ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi | Son dakika haberleri

        Tokat'ta ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi

        Tokat'ta motosiklet kazası ihbarına giden ekipler, Hatice Yalman ile Mustafa Koç'u hastaneye kaldırdı. Yalman kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tedaviye alınan Koç ise kaza yapmadıklarını, darp edildiklerini söyledi. Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu belirlenirken, ikilinin bulunduğu yere yaklaşık 400 metre mesafede içki şişeleri ve kan izine rastlandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 06:47 Güncelleme: 30.05.2025 - 06:47
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        Ölümlü kaza ihbarında cinayet şüphesi
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        Olay, saat 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Motosiklet kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman (35) ve Mustafa Koç'a (36) ilk müdahalede bulundu.

        AĞIR YARALI KADIN KURTARILAMADI

        Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, Mustafa Koç ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalman doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. Tedaviye alınan Mustafa Koç da darp edildiklerini söyledi.

        DEVREYE CİNAYET BÜRO GİRDİ

        DHA'nın haberine göre; Hatice Yalman'daki darp izleri ve Mustafa Koç'un ilk ifadesi üzerine Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

        400 METRE MESAFEDE İÇKİ ŞİŞELERİ VE KAN İZİNE RASTLANDI

        Öte yandan yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yere yaklaşık 400 mesafedeki Hazine Deresi kenarında içki şişeleri ve kan izine rastlandı.

        Çevredeki taşların üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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