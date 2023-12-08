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        Haberler Gündem Tokat'taki kazada otomobil çarpan yaya ölüncü sürücü kayıplara karıştı

        Tokat'taki kazada otomobil çarpan yaya hayatını kaybedince sürücü kayıplara karıştı

        Tokat'ta kavşakta bekleyen Hikmet Güçlü'ye önce otomobil ardından da kamyon çarptı. Güçlü olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.12.2023 - 22:28 Güncelleme: 08.12.2023 - 22:29
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        Otomobil çarpan yaya öldü, sürücü kaçtı!
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        Kaza bu akşam Niksar- Erbaa D 100 karayolu üzeri Niksar kavşağında meydana geldi. Kavşakta bulunan akaryakıt istasyonunun önünde bekleyen Hikmet Güçlü'ye plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil çarptı.

        Kazada hayatını kaybeden Hikmet Güçlü/DHA
        Kazada hayatını kaybeden Hikmet Güçlü/DHA

        Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Güçlü'ye ardından da kamyon çarptı. Kazanın 112'ye bildirilmesi sonrasında bölgeye çok sayıda trafik ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri Hikmet Güçlü'nün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekiplerinin kaçan otomobil sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

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        #TOKAT
        #Hikmet Güçlü
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