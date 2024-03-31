Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Seçim
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Tokat Belediye başkan adayları kimlerdir? Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye başkanı kimdir?

        Tokat Belediye başkan adayları kimlerdir? Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye başkanı kimdir?

        Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tokat Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tokat Belediyesini hangi parti kazandı ve Tokat Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tokat yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Tokat Belediye başkan adayları kimlerdir? Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye başkanı kimdir?
        ABONE OL
        ABONE OL

        Tokat BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Tokat Belediye Başkanlığını 40581 alınan oy ve %48.80 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Eyüp Eroğlu kazanmıştır.

        Tokat Geneli Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

        Adalet ve Kalkınma Partisi 8

        Milliyetçi Hareket Partisi 3

        Cumhuriyet Halk Partisi 1

        Tokat BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        EYÜP EROĞLU - AK Parti Tokat Belediye Başkan Adayı MURAT YAZICI - CHP Tokat Belediye Başkan Adayı MEHMET KEMAL YAZICIOĞLU - MHP Tokat Belediye Başkan Adayı HAKAN KARAGÖLLÜ - İYİ Parti Tokat Belediye Başkan Adayı SİNAN TÜRK - BĞMSZ Tokat Belediye Başkan Adayı GÖKHAN ERBİL - TKH Tokat Belediye Başkan Adayı MUHAMMED BAKİ GÜZEY - YENİDEN REFAH Tokat Belediye Başkan Adayı SEDAT AY - DEVA Tokat Belediye Başkan Adayı MUSTAFA HİMMETBEYOĞLU - ANAP Tokat Belediye Başkan Adayı FATMA MUMCUOĞLU - BTP Tokat Belediye Başkan Adayı YAŞAR ÇINAR - YTP Tokat Belediye Başkan Adayı BURCU ADEKA KALKAN - HKP Tokat Belediye Başkan Adayı GÜLCE VİDİNLİ - DEM Parti Tokat Belediye Başkan Adayı ZAFER GALİP ÖZBERK - DSP Tokat Belediye Başkan Adayı SELİM IŞIK - SP Tokat Belediye Başkan Adayı NURETTİN KIZILDAĞ - HAKPAR Tokat Belediye Başkan Adayı HASAN AYDIN - MP Tokat Belediye Başkan Adayı HALİS ADIGÜZEL - HÜDAPAR Tokat Belediye Başkan Adayı

        Tokat İLÇE İLÇE SONUÇLARI HABERTURK.COM'DAN TAKİP ET!

        Seçim Sonuçları Tokat Seçim Sonuçları 2024 Tokat Almus yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Artova yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Başçiftlik yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Erbaa yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Merkez yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Niksar yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Pazar yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Reşadiye yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Sulusaray yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Turhal yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Yeşilyurt yerel seçim sonuçları 2024 Tokat Zile yerel seçim sonuçları
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Türkiye sandık başında!
        Türkiye sandık başında!
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Seçim sonuçları en detaylı verilerle Haberturk.com Seçim Özel sayfasında
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Astronot kostümüyle oy kullandı
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Yerel seçimlerde 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy verecek
        Ünlüler sandık başında
        Ünlüler sandık başında
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Sandık yemini ederek göreve başladılar
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        Binlerce İsrailliden, Netanyahu'ya istifa çağrısı
        "Az taktik, çok koşu!"
        "Az taktik, çok koşu!"
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        İnfluenza B akciğer enfeksiyonuna yol açıyor
        Almanya'da çılgın Türk!
        Almanya'da çılgın Türk!
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        Cinayetin sırrı 75 yıldır çözülemedi
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        'Gri boşanma' dalgası yayılıyor
        "20 yılımı yaktım"
        "20 yılımı yaktım"
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Kuzenlerin muhtarlık seçimi kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Türkçe, Kosova'nın bir belediyesinde resmi dil oldu
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Akrabaların arazi kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 3 yaralı
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Bingöl'deki kazada ölü sayısı 3'e yükseldi
        Güzellik başa bela mı?!
        Güzellik başa bela mı?!
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İsrail'den Gazze'ye gece saldırısı
        İşte finans dünyasının en zenginleri
        İşte finans dünyasının en zenginleri