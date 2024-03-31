Tokat Belediye başkan adayları kimlerdir? Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye başkanı kimdir? Tokat Belediyesi hangi partide? Tokat Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri Tokat Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında Tokat Belediyesini hangi parti kazandı ve Tokat Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Tokat yerel seçim sonuçları..

Habertürk Giriş: 31.03.2024 - 12:17 Güncelleme: 31.03.2024 - 12:17 facebook

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