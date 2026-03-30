Tokat’ta silahlı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama

Tokat'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada M.K. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.M., yakalanıp, tutuklandı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

DHA'daki habere göre olay; dün saat 01.00 sıralarında Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı’ndaki bir iş yerinde meydana geldi. F.M. ile M.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

BİR KİŞİ YARALANDI

F.M.'nin tabancayla ateş açması sonucu M.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla F.M.'yi yakaladı. Operasyonda ayrıca olayda kullanılan silah, çok sayıda mermi, şarjör ve silah parçaları ele geçirildi.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.