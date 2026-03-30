        Haberler Gündem Güncel Tokat’ta silahlı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama | Son dakika haberleri

        Tokat’ta silahlı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama

        Tokat'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada M.K. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.M., polis ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2026 - 12:45 Güncelleme:
        Silahlı kavga: 1 yaralı, 1 tutuklama

        Tokat'ta bir iş yerinde çıkan silahlı kavgada M.K. yaralandı. Olayın ardından kaçan şüpheli F.M., yakalanıp, tutuklandı.

        TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

        DHA'daki habere göre olay; dün saat 01.00 sıralarında Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı’ndaki bir iş yerinde meydana geldi. F.M. ile M.K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

        BİR KİŞİ YARALANDI

        F.M.'nin tabancayla ateş açması sonucu M.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

        Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki takibin ardından düzenlediği operasyonla F.M.'yi yakaladı. Operasyonda ayrıca olayda kullanılan silah, çok sayıda mermi, şarjör ve silah parçaları ele geçirildi.

        ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.M., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        SORUŞTURMA SÜRÜYOR

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Başakşehir'de servis minibüsünün karıştığı zincirleme kaza

        BAŞAKŞEHİR, Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe mevkiinde servis minibüsü ve otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar var. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor. (DHA)

        ABD İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        NYT: ABD İran'da test edilmemiş füzeler kullandı
        "Önce Amerika" mı "önce savaş" mı?
        Bakanlıktan plaka açıklaması
        ABD Başkanı Trump'ın hedefi uranyum mu?
        Petrolde tarihi ralli
        Trump'tan İran'a: Sanırım bir anlaşma yapacağız
        COVID-19'un yeni varyantı BA.3.2 hızla yayılıyor
        Seddülbahir Kalesi'ne Avrupa'dan çifte ödül
        Dünya Kupası'na son 1 adım!
        "Geride kalan günün hafızası olacak"
        Seda Sayan'dan tepki
        'Gizli sos' ile özüne dönüyor
        İlk vücut yarışmasını kazandı
        Galatasaray "GS Kafe" ile Türkiye’ye yayılıyor!
        30 Mart – 5 Nisan haftalık burç yorumları
        "Ne korktum ne de kaçtım"