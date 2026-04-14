Tokat’ta traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Giriş: 14 Nisan 2026 - 09:15
Tokat'ın Sulusaray ilçesinde üzerinden düştüğü traktörün altında kalan Mustafa Gelbulas (17), hayatını kaybetti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kaza, Sulusaray ilçesine bağlı Malum Seyit Tekke Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hareket halindeki traktörden düşen Mustafa Gelbulas, aracın altında kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
İlk müdahalesi yapılan Gelbulas, ambulansla Sulusaray Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralanan Gelbulas, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gelbulas’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
