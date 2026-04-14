Tokat’ta traktörün altında kalarak hayatını kaybetti

Aynı evde 11 yıl arayla ikinci soba faciası: Bu kez baba ve oğlu hayatını kaybetti

Amasya'da 11 yıl önce anne ve oğlunun soba zehirlenmesinden öldüğü evde bu sefer de baba ile diğer evladı aynı sonla hayatını kaybetti. Sobadan sızan gaz, bir ailenin ocağını söndürdü. (İHA)