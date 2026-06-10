KONUT SATIŞ TARİHLERİ VE FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Konut satışları 15 Haziran – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığıyla satışlar gerçekleştirilecek.

Konut satış fiyatları il ve konut büyüklüğüne göre değişiklik gösterecek.

2+1 konutlar için peşin satış fiyatları 2,1 milyon TL ile 5,4 milyon TL arasında, 3+1 konutlar için ise 2,7 milyon TL ile 6,2 milyon TL arasında değişecek.

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum,

“Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'mızla yaklaşık 20.000'e yakın konutu 64 ilde satışa çıkıyoruz. Orta gelirli vatandaşlarımızın erişebileceği 2+1 ve 3+1 konutlardan oluşan bir proje. Konutların çoğu bitti, bitme aşamasına geldi. Bu konutlar artık vatandaşımız gidecek, oturacak. Buradaki amaç, kira fiyatlarını düşürmek. Yani az önce de ifade ettiğim gibi deprem riskine karşı vatandaşımızı güvenli yuvalar. 2.1 milyondan, başlayan 18.000 lira, taksitli seçeneklerimiz var” dedi.