TOKİ, farklı illerde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Alıcılar, yüzde 10’luk peşinat ödedikten sonra kalan borçlarını 96 aya kadar taksitlendirme imkânına sahip olacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, iş yerlerinin muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarını yatırmaları şart. Bu tutar, 40 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olup, isteyenler çevrim içi sistem üzerinden de teklif verebilecek. Peki, satışa çıkarılan iş yerleri hangi illerde yer alıyor ve müzayede hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…