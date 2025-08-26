TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı: TOKİ 102 iş yerini ne zaman, nerede satacak, ödeme planı nasıl?
TOKİ, 21 farklı ilde toplam 102 iş yerini açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. İhaleler hem Ankara'da hem de İstanbul'da yapılacak olup, dileyenler çevrim içi teklif verme imkânından da yararlanabilecek. Müzayedeye katılmak isteyen alıcı adaylarının, iş yerlerinin satış bedeline göre belirlenen katılım teminatını yatırmaları şart koşuluyor. İş yeri sahibi olmak isteyenler için gerekli başvuru şartları ve tüm ayrıntılar TOKİ tarafından duyuruldu. İşte, satışa çıkarılan 102 iş yerine dair tüm detaylar…
TOKİ, farklı illerde yer alan toplam 102 iş yerini açık artırma usulüyle satışa sunuyor. Alıcılar, yüzde 10’luk peşinat ödedikten sonra kalan borçlarını 96 aya kadar taksitlendirme imkânına sahip olacak. İhaleye katılmak isteyenlerin, iş yerlerinin muhammen bedeline göre belirlenen teminat tutarını yatırmaları şart. Bu tutar, 40 bin lira ile 500 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. Açık artırmalar İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek olup, isteyenler çevrim içi sistem üzerinden de teklif verebilecek. Peki, satışa çıkarılan iş yerleri hangi illerde yer alıyor ve müzayede hangi tarihlerde gerçekleşecek? İşte ayrıntılar…
TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.
Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,
Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,
Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
102 İŞ YERİ NEREDE?
Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.
ÖDEME PLANI NASIL?
İş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.