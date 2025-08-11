TOKİ 21 ilde 102 iş yerini satıyor: TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı nasıl, iş yerleri nerede?
TOKİ 21 ilde yer alan 102 iş yerini açık artırma yöntemi ile satıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak satış için isteyenler çevrim içi olarak da teklif verebilecek ancak internet katılım başvurusu 1 iş günü öncesinde sonlanacak. 102 iş yeri, yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile ödenebilecek. İşte, TOKİ 21 il 102 iş yeri satışı detayları...
TOKİ 21 ilde 102 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma ile alıcısını bulacak iş yerleri için yüzde 10 peşin, kalanı 96 ay vade şeklinde olacak bir ödeme planı oluşturuldu. Müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, iş yeri değerine göre belirlenen katılım teminatı tutarını ödemesi gerekiyor. Peki, TOKİ 21 ilde 102 iş yerini ne zaman satacak, iş yerleri nerede? İşte, konuya dair tüm detaylar...
TOKİ 21 İL 102 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?
TOKİ 21 ilde 102 iş yeri satışını 'TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul' ile 'Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara' adreslerinde yapacak.
Satış, 28 Ağustos 2025 Perşembe saat 10.30'da yapılacak.
KATILIM TEMİNATI NE KADAR?
Muhammen bedeli 999.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,
Muhammen bedeli 1.000.000 – 1.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 80.000.-(Seksenbin) TL,
Muhammen bedeli 2.000.000 - 4.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 150.000.-(Yüzellibin) TL,
Muhammen bedeli 5.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL, katılım teminatı ödenmesi gerekiyor.
102 İŞ YERİ NEREDE?
Şanlıurfa, Adana, Osmaniye, Malatya, Konya, Aksaray, Ankara, Karaman, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Çorum, Manisa, Isparta, Afyonkarahisar, Bartın, Kastamonu, Gümüşhane, Trabzon, Uşak, Kars.
ÖDEME PLANI NASIL?
iş yerleri yüzde 10 peşin kalanı 96 ay vade ile satışa çıkacak.