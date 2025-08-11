TOKİ 21 ilde 102 iş yerini satışa çıkarıyor. Açık artırma ile alıcısını bulacak iş yerleri için yüzde 10 peşin, kalanı 96 ay vade şeklinde olacak bir ödeme planı oluşturuldu. Müzayedeye katılmak isteyen vatandaşların, iş yeri değerine göre belirlenen katılım teminatı tutarını ödemesi gerekiyor. Peki, TOKİ 21 ilde 102 iş yerini ne zaman satacak, iş yerleri nerede? İşte, konuya dair tüm detaylar...