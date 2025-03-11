TOKİ, 33 ilde olmak üzere 454 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma ile alıcılar istedikleri arsayı yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ödeme planı ile satın alabilecek. Peki, TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman?