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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ iş yeri satışı ne zaman, nerede yapılacak, ödeme planı nasıl, iş yerleri hangi ilde?

        TOKİ 33 ilde 454 iş yeri satıyor! TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman, ödeme planı nasıl?

        TOKİ, 33 ilde yer alan 454 iş yerini açık artırma usulü ile satacağını açıkladı. Ankara ve İstanbul'da yapılacak satışın yanı sıra isteyenler çevrim içi tekliflerine de sunabilecek. Peki, TOKİ iş yerleri hangi illerde yer alıyor? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2025 - 09:48 Güncelleme: 11.03.2025 - 09:48
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        1

        TOKİ, 33 ilde olmak üzere 454 iş yerini satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırma ile alıcılar istedikleri arsayı yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ödeme planı ile satın alabilecek. Peki, TOKİ 454 iş yeri satışı ne zaman?

        2

        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ SATIŞI NE ZAMAN?

        TOKİ, 33 ildeki 454 iş yerini 18-19 Mart 2025 tarihinde saat 10.30'da açık artırma yöntemi ile satacak.

        3

        TOKİ 33 İLDE 454 İŞ YERİ NEREDE?

        TOKİ iş yeri satışı iki şehirde gerçekleşecek. Adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        4

        TOKİ İŞ YERİ SATIŞI ÖDEME PLANI NASIL?

        Alıcılar istedikleri iş yerlerine yüzde 15 peşinat ve 60 ay vade ile ödeyebilecek.

        5

        İŞ YERLERİ HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Şanlıurfa, İstanbul, Gaziantep, Kırklareli, Tekirdağ, Sakarya, Düzce, Yalova, İzmir, Muğla, Antalya, Osmaniye, Malatya, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Samsun, Trabzon, Uşak, Diyarbakır, Mardin, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Ankara, Çorum, Kırıkkale, Manisa, Eskişehir, Afyonkarahisar, Bartın, Gümüşhane, Konya.

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