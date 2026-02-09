Habertürk
        TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satıyor: Konut ve iş yerleri kaç ay vade ile satılacak, satış ne zaman ve nerede, ödeme planı nasıl?

        TOKİ 46 ilde 460 gayrimenkul satıyor: Konut ve iş yerleri kaç ay vade ile satılacak?

        TOKİ, 17-18 Şubat tarihlerinde Türkiye genelinde 45 ilde yer alan toplam 460 gayrimenkulü satışa sunmaya hazırlanıyor. Konut ve iş yerlerinden oluşan müzayede, Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirilecek. Satışlara katılmak isteyenler ise "muzayede.emlakyonetim.com.tr" adresi üzerinden çevrim içi teklif verebilecek. Peki, bu gayrimenkuller için uygulanacak ödeme planı nasıl olacak?

        Giriş: 09.02.2026 - 09:53 Güncelleme: 09.02.2026 - 09:53
        1

        TOKİ, 46 ilde yer alan toplam 460 gayrimenkulü satışa sunuyor. Konut ve iş yerlerinden oluşan müzayede kapsamında, taşınmazlar 120 aya varan vade seçenekleriyle alıcılarını bulacak. 17-18 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek açık artırma İstanbul ve Ankara’da yapılacak; dileyen katılımcılar çevrim içi platform üzerinden de teklif verebilecek. İşte, TOKİ’nin 46 ilde gerçekleştireceği 460 gayrimenkul satışına ilişkin tüm ayrıntılar…

        2

        TOKİ 45 İDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN NEREDE YAPILACAK?

        TOKİ 45 ilde 460 gayrimenkulü, 17-18 Şubat 2026 tarihlerinde satışa çıkaracak.

        Açık artırma toplantısı, 1-228 arasındaki lotlar için 17 Şubat 2026 Salı, 229-460 arasındaki lotlar için 18 Şubat 2026 Çarşamba saat 10.30'da yapılacak.

        Açık artırmalar, Ankara İlbank Sosyal Tesisleri ile TOKİ İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internet üzerinden de (muzayede.emlakyonetim.com.tr) teklif verilebilecek.

        3

        TOKİ 45 İDE 460 GAYRİMENKUL SATIŞI ÖDEME PLANI

        İş yerleri: 373 iş yeri yüzde 10 peşin 96-120 ay ve yüzde 30 peşin 60 ay vade

        Konut: Yüzde 25 peşin 120 ay vade

        4

        GAYRİMENKULLER HANGİ İLLERDE?

        Konutlar: Alıcılar, Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Aydın, Bitlis, Bolu, Burdur, Çankırı, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Isparta, İstanbul, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Manisa, Nevşehir, Sivas ve Tunceli.

        İş yerleri: yrıca, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çankırı, Düzce, Edirne, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Konya, Kütahya, Mersin, Osmaniye, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
