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        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü (iş yeri, konut) satışı ne zaman, nerede yapılacak? TOKİ gayrimenkul satışı ödeme planı nasıl olacak, gayrimenkuller hangi ilde?

        TOKİ 47 ilde 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor! TOKİ gayrimenkul satışı ne zaman ve nerede yapılacak?

        TOKİ, 47 ilde; iş yeri ve konut olmak üzere 346 gayrimenkulü satışa çıkarıyor. Ocak ayında yapılacak ve iki gün sürecek müzayede Ankara ve İstanbul'da yapılacak. Katılımcıların toplantı öncesinde katılım bedeli ödemesi gerekiyor. İki taşınmaz türü için farklı ödeme planları sunuluyor. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 16:44 Güncelleme: 25.12.2024 - 00:18
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        TOKİ, 47 ilde toplamda 346 gayrimenkulü açık artırma yoluyla satışa sunuyor. Satışa çıkarılan taşınmazlar arasında iş yerleri ve konutlar bulunuyor. Ocak ayında Ankara ve İstanbul'da gerçekleşecek olan müzayedeler iki gün sürecek. Katılımcıların, toplantı öncesinde belirlenen bir katılım bedelini ödemesi gerekiyor. İş yerleri ve konutlar için farklı ödeme planları sağlanarak katılımcılara esneklik sunuluyor. İşte müzayede ile ilgili tüm ayrıntılar...

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        TOKİ 47 İLDE 346 GAYRİMENKUL SATIŞI NE ZAMAN VE NEREDE?

        Satış 7-8 Ocak 2025 tarihinde saat 10.30'da yapılacak. Fiziksel satış İstanbul ve Ankara'da gerçekleştirilecek, adresler şöyle;

        İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu/Küçükçekmece, İstanbul.

        Ankara Bilkent Otel ve Konferans Merkezi/Çankaya, Ankara.

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        ÖDEME PLANI NEDİR?

        Konutlar için yüzde 25 peşin, 72 ay vade,

        İş yerleri için yüzde 15 peşin 60 ay vade.

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        346 GAYRİMENKUL HANGİ İLLERDE YER ALIYOR?

        Edirne, Bursa, Bilecik, Kocaeli, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Isparta, Denizli, Mersin, Adana, Ankara, Çorum, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Konya, Nevşehir, Uşak, Samsun, Ordu, Rize, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Erzincan, Bolu, Düzce, Kayseri, Bitlis, Nevşehir, Niğde, Bartın, Erzurum, Gaziantep, Elazığ, Bitlis, Iğdır, Muş, Siirt, Tunceli, Tekirdağ, Sakarya, Afyonkarahisar, Şanlıurfa.

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