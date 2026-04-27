TOKİ iade ücreti nasıl alınır? 2026 TOKİ iade ücreti geri ödeme süreci, başvuru sorgulama
TOKİ iade ücreti nasıl alınır sorusu, konut başvurusu yapan ancak kurada hak sahibi olamayan ya da başvurusunu iptal eden vatandaşların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. TOKİ iade ücreti, başvuru sürecinde yatırılan bedelin belirli şartlar doğrultusunda geri ödenmesini kapsar ve genellikle başvurunun sonuçlanmasının ardından belirli bir takvim içinde hak sahiplerine iade edilir. Peki TOKİ iade ücreti nereden alınır, hangi bankaya yatar ve iade süreci nasıl işler?
TOKİ İstanbul kura çekimi ile gözler bu kez başvuru ücretlerinin iadesine çevrildi. 500 bin sosyal konut projesi kapsamında düzenlenen TOKİ kurasında hak sahibi olamayan binlerce kişi, yatırdıkları 5 bin TL'lik başvuru bedelinin ne zaman geri ödeneceğini araştırmaya başladı. TOKİ tarafından yapılacak resmi açıklamalar, özellikle İstanbul başvurularında yoğun talep nedeniyle yakından takip ediliyor. Peki, TOKİ başvuru parası iadesi nasıl alınır, ne zaman yatacak? TOKİ 5 bin TL başvuru ücreti para iadesi nasıl alınacak? İşte detaylar...
TOKİ BAŞVURU PARASI NE ZAMAN İADE EDİLECEK?
TOKİ kura çekiminde başvurusu olumsuz sonuçlanan vatandaşlara para iadesi yapılıyor. Başvuru ücreti olarak 5 bin TL belirlenen miktar konut sahibi olmaya hak kazanamayanların hesaplarına yatırılıyor.
Ayrıca, gelir sınırı aşımı, ikamet şartının karşılanmaması veya başvuran kişinin ya da eşinin adına kayıtlı konut bulunması gibi sebeplerle başvurusu geçersiz sayılan vatandaşlar da ücret iadesi talep edebiliyor.
Kura çekimi tamamlandıktan sonra iade işlemleri başlıyor. TOKİ ile anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesini takiben 5 iş günü veya 1 hafta içinde iade ödemeleri gerçekleştiriyor.