Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesine 500 TL'de ödeyerek başvuruda bulundu. Başvuruda bulunmalarına karşın kuralarda ismi çıkmayanlar başvuru ücretlerini ne zaman ve nasıl alacaklarını merak ediyor. İşte TOKİ başvuru ücretlerini iadesiyle ilgili TOKİ tarafından paylaşılan bilgiler...