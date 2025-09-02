Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ arsa satışı 10 Eylül 2025: TOKİ 30 il 312 arsayı ne zaman ve nerede satıyor, peşin ve vade seçenekleri neler, teklif nasıl verilir?

        TOKİ 312 arsayı 36 ve 48 ay vade ile satıyor: TOKİ 30 il 312 arsa satışı ne zaman, nerede?

        TOKİ, 30 farklı ilde toplamda 312 arsayı satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara'da yapılacak açık artırmalarda alıcılar, seçtikleri arsayı ister yüzde 25 peşinatla 48 ay vadeyle, isterse yüzde 40 peşinatla 36 ay vadeyle satın alma şansına sahip olacak. Açık artırma salonuna katılamayanlar ise çevrim içi sistem üzerinden teklif verebilecek. Peki, TOKİ'nin satışa sunacağı 312 arsanın müzayede tarihleri ve adresleri ne zaman ve nerede olacak? İşte konuya dair tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.09.2025 - 09:46 Güncelleme: 02.09.2025 - 09:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ, 30 ilde toplam 312 arsayı açık artırma yoluyla satışa çıkarıyor. İstanbul ve Ankara’da düzenlenecek müzayedelere çevrim içi olarak da katılım sağlanabiliyor ancak internet üzerinden başvuru işlemleri açık artırmadan bir gün önce sona erecek. Bunun yanı sıra katılımcıların, arsaların değerine göre belirlenen teminat tutarını yatırmaları şart. Bu teminat bedeli 100 bin TL’den başlayıp 50 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor. İşte, TOKİ’nin 30 ilde satışa sunduğu 312 arsaya dair tüm detaylar…

        2

        TOKİ 30 İL 312 ARSA SATIŞI NE ZAMAN, NEREDE?

        TOKİ 312 arsayı 10 Eylül 2025 tarihinde saat 10.30'da yapacak. İnternet üzerinden de teklif verilebilecek açık artırma şu adreslerde gerçekleşecek:

        - İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu Küçükçekmece/İstanbul

        - Ankara Bilkent ve Konferans Merkezi Çankaya/Ankara

        3

        KATILIM TEMİNATI NE KADAR?

        Muhammen bedeli 0 - 2.500.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 100.000-TL

        Muhammen bedeli 2.500.0001 - 10.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 500.000-TL

        Muhammen bedeli 10.000.001 - 25.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 2.000.000-TL

        Muhammen bedeli 25.000.001 - 50.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 3.000.000-TL

        Muhammen bedeli 50.000.001 - 100.000.000 TL arası olan her arsa için ayrı ayrı 5.000.000-TL

        Muhammen bedeli 100.000.000 TL’ den büyük olan her arsa için (Diyarbakır Bağlar – Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç) 10.000.000-TL,

        Diyarbakır ili Bağlar ilçesinde tek lot olarak satışa sunulan 2 taşınmaz için toplam 50.000.000-TL,

        Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Kemalettin mahallesinde tek lot olarak satışa sunulan 5 adet taşınmaz için toplam 20.000.000-TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

        4

        ÖDEME PLANI NASIL?

        1. seçenek: Yüzde 25 peşin, 48 ay vade.

        2. seçenek: Yüzde 40 peşin, 36 ay vade.

        5

        ARSALAR NEREDE?

        Diyarbakır, Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Yalova, İzmir, Muğla, Aydın, Balıkesir, Manisa, Mersin, Antalya, Afyonkarahisar, Kocaeli, Bolu, Ankara, Eskişehir, Çorum, Kayseri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Elazığ, Hatay, Erzurum, Aksaray, Adıyaman, Batman, Muş.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Otomotivde tüm zamanların rekoru
        Altında rekor serisi
        Altında rekor serisi
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Amca ile yeğenin kavgası cinayetle bitti!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Uğurcan en pahalı transferler listesinde!
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Sumud Filosu Gazze'ye doğru yeniden yola çıktı
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Uğurcan Çakır Galatasaray'da!
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Yakınlaşma sahnelerine yeni ayar
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Ederson F.Bahçe için İstanbul'da!
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Trump günler sonra ortaya çıktı
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Dünyanın ünlüsü Türkiye'yi seçti
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        Depresyon ve anskiyeteye adeta ilaç gibi!
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        İlkay'la anlaşma tamam! Hakan...
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Altıncı bölge prim teşvikine uzatma
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        Bu bölgeler için sağanak yağmur uyarısı
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        16 yaşındaki Hira Aygar, erkek arkadaşı tarafından öldürüldü!
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        ŞİÖ Zirvesi'nde Tiencin Deklarasyonu kabul edildi
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        "İsrail en güçlü lobiydi"
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Gürlek'in evinin önünde bulunan 2 kişi gözaltında
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Hilal'in ölümüyle ilgili Boğaziçi'nden açıklama!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!
        Asensio ve Kerem resmen Fenerbahçe'de!