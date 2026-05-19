TOKİ BAŞVURU İADE 2026: TOKİ başvuru iadeleri nasıl alınır? Ziraat Bankası ATM'den para iadesi alma
TOKİ sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen kura çekilişlerinin tamamlanmasıyla birlikte, ismi listede yer almayan ve hak sahibi olamayan binlerce kişi gözünü başvuru ücretlerinin iade sürecine çevirdi. Öte yandan, iade işlemlerinin belirlenen takvim doğrultusunda ve başvuru sırasında kullanılan ödeme kanalları üzerinden yapılıyor.
TOKİ BAŞVURU ÜCRETLERİ İADE EDİLDİ Mİ?
500 bin Sosyal Konut Kampanyası kapsamında İstanbul’da inşa edilecek 100 bin konut için hak sahipliği belirleme kurası, 25-26-27 Nisan 2026 tarihlerinde tamamlandı.
Kurada hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru ücretleri ise, başvuru esnasında T.C. Ziraat Bankası tarafından adlarına açılan hesaplara geri yatırıldı.
ZİRAAT BANKASI ATM ÜZERİNDEN PARA İADESİ ALMA SÜRECİ
Başvuru bedeli iadeleri, T.C. Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden kartsız işlem seçeneğiyle kolayca alınabiliyor. Bunun için ATM menüsünde sırasıyla “Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme > TOKİ Başvuru İadesi” adımlarının izlenmesi yeterli oluyor.
Şubeden iade almak isteyenler ise Ziraat Bankası şubelerine başvurarak Sıra Çağrı Sistemi (SCS) üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor. Hesabını kapatmış olan vatandaşların iade işlemleri de yine ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.