ZİRAAT BANKASI ATM ÜZERİNDEN PARA İADESİ ALMA SÜRECİ

Başvuru bedeli iadeleri, T.C. Ziraat Bankası ATM’leri üzerinden kartsız işlem seçeneğiyle kolayca alınabiliyor. Bunun için ATM menüsünde sırasıyla “Kartsız İşlemler > Diğer İşlemler > Diğer Para Çekme > TOKİ Başvuru İadesi” adımlarının izlenmesi yeterli oluyor.

Şubeden iade almak isteyenler ise Ziraat Bankası şubelerine başvurarak Sıra Çağrı Sistemi (SCS) üzerinden işlem gerçekleştirebiliyor. Hesabını kapatmış olan vatandaşların iade işlemleri de yine ilgili banka şubeleri aracılığıyla yapılmaktadır.