TOKİ Batman kura çekimi sonuçları ne zaman açıklanacak? 7 Ocak Batman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası
TOKİ Batman kura çekimi sonuçları merak ediliyor. 81 ile inşa edilen sosyal konut kuralarının tamamı canlı ve noter huzurunda gerçekleşiyor. Bugün sıra Batman ve Iğdır kura çekiminde. Peki TOKİ Batman kura çekimi sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 7 Ocak Batman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama sayfası
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinasyonunda yürütülen süreçte, Batman’daki konutlar için başvuru yapan binlerce kişi bugün gerçekleştirilecek olan çekiliş sonuçlarına odaklandı. TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile YouTube adreslerinden sunuluyor. Kuralar tamamlandıktan sonra konut almaya hak kazanan asil ve yedek adayların listeleri kamuoyuna duyuruluyor. Peki, TOKİ Batman kura çekimi sonuçları nereden öğrenilir? İşte, 7 Ocak 2026 Batman TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı
TOKİ BATMAN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Batman kura çekiliş töreni bugün saat 13.00'de Necat Nasıroğlu Külliyesi Konferans Salonu'nda yapılacak. TOKİ kura çekimi YouTube üzerinden canlı olarak takip edilecek. Kura çekimi, dar ve orta gelirli vatandaşların konut sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşmasını sağlayacak.
TOKİ SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ SONUÇLARI E DEVLET SORGULAMA EKRANI
BATMAN HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
Batman Merkez: 2.300 konut
Beşiri: 100 konut
Gercüş: 110 konut
Hasankeyf: 200 konut
Kozluk: 1.000 konut
Sason: 100 konut