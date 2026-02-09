TOKİ Bilecik kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 2026 kura takvimi ile Bilecik kura tarihi

TOKİ BİLECİK KURASI NE ZAMAN?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Bilecik’te inşa edilecek olan 1419 konut için kura çekimi 10 Şubat’ta Bilecik Üniversitesi Kapalı Spor Salonu’nda saat 11:00’de çekilecek.

İL İL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor.

Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;

Not: Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.

TÜM İLLERİN TOKİ KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN