TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekim Takvimi’ne göre bugün Bolu için hak sahibi belirleme kurası çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Bolu TOKİ kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Kura sonucunda Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 1950 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Bolu kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 12 Şubat 2026 TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama kanalları...