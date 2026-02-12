Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE 2026 | Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 1950 konut TOKİ Bolu kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle 2026: Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?

        500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Haftalık olarak belirlenen takvimle birlikte ''Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. 1950 konutun sahiplerini bulacağı çekiliş, 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Bolu kurası canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2026 TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama kanalları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 08:29 Güncelleme: 12.02.2026 - 08:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekim Takvimi’ne göre bugün Bolu için hak sahibi belirleme kurası çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Bolu TOKİ kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Kura sonucunda Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 1950 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Bolu kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 12 Şubat 2026 TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama kanalları...

        2

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Bolu kura çekimi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda çekilecek.

        3

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ NASIL VE NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Bolu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Bolu kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

        Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

        Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BOLU’NUN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu’nun Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde toplam 1950 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 1200

        Dörtdivan 125

        Gerede 250

        Kıbrıscık 50

        Mengen 100

        Mudurnu Taşkesti 100

        Yeniçağa 125

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        İsviçre nüfusu sınırlandırmayı oylayacak
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Kuvvetli fırtına alarmı! Sağanak ve kar da bekleniyor
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        Almanya'da kadın cinayeti! Dönerci koca öldürdü!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        İşletme müdürü gözaltında... Pastanede işkence!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        ABD Adalet Bakanı Bondi'ye Epstein sorgusu
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Ücret ve maaşta makas daraldı
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Kuyumcuda silahlı soygun girişimi! Yakalandılar
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Fenerbahçe'den Lookman açıklaması!
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Amasya'da 3 işçi hayatını kaybetti
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga