TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle 2026: Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve nereden izlenir?
500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları devam ediyor. Haftalık olarak belirlenen takvimle birlikte ''Bolu TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt buldu. 1950 konutun sahiplerini bulacağı çekiliş, 12 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Noter huzurunda yapılacak TOKİ Bolu kurası canlı olarak yayınlanacak. TOKİ Bolu kura sonuçları isim listesi iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte, 2026 TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları sorgulama kanalları...
TOKİ 500 Bin Konut Kura Çekim Takvimi’ne göre bugün Bolu için hak sahibi belirleme kurası çekilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek Bolu TOKİ kura çekimi canlı olarak yayınlanacak. Kura sonucunda Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde inşa edilecek 1+1 ve 2+1 tipindeki toplam 1950 konutun hak sahipleri belli olacak. TOKİ Bolu kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi sitesi üzerinden öğrenilebilecek. İşte, 12 Şubat 2026 TOKİ Bolu kura çekilişi canlı izle ekranı ve kura sonuçları isim listesi sorgulama kanalları...
TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TOKİ Bolu kura çekimi, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek hak sahibi belirleme kurası, Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda çekilecek.
TOKİ BOLU KURA ÇEKİLİŞİ NASIL VE NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bolu kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
TOKİ Bolu kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.
Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.
Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ BOLU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
BOLU’NUN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Bolu’nun Merkez, Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Mudurnu ve Yeniçağa ilçelerinde toplam 1950 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez 1200
Dörtdivan 125
Gerede 250
Kıbrıscık 50
Mengen 100
Mudurnu Taşkesti 100
Yeniçağa 125