        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2026: 2 bin 206 konut sahiplerini buldu! Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi nasıl ve nereden öğrenilir?

        TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde 26 Şubat Perşembe günü Burdur projeleri için kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilen hak sahibi belirleme kurası ilçe ilçe ve kategori kategori çekildi. Böylece Burdur'da inşa edilecek 2 bin 206 konut sahiplerini buldu. TOKİ Burdur kura sonuçları ile şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri, gaziler, engelliler, emekliler, gençler, 3 ve daha fazla çocuklu aileler ile diğer alıcılara tahsis edilecek konut tipleri iki kanal üzerinden öğrenilebilecek. İşte 2026 Burdur TOKİ kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

        Giriş: 26.02.2026 - 15:10
        1

        Yüzyılın Konut Projesi'nde 26 Şubat Perşembe bugün kurası çekilecek il Burdur olacak. Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, TOKİ Burdur kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edilebilecek. 2 bin 206 konut için çekilen TOKİ Burdur kura sonuçları e-Devlet ve TOKİ’nin resmi adresi üzerinden erişime açılacak. Peki, Burdur TOKİ kura çekilişi nereden izlenir? İşte, canlı yayın izleme linki ve TOKİ Burdur kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…

        2

        TOKİ BURDUR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Burdur kura çekimi, 26 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de başlayacak.

        Noter huzurunda gerçekleştirilecek çekiliş, Burdur Kültür Merkezi Salonu’nda yapılacak.

        3

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

        Burdur TOKİ kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

        BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Burdur kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

        Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

        Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)

        TOKİ BURDUR KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (www.toki.gov.tr)

        5

        BURDUR’UN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

        TOKİ, Burdur’un Merkez, Ağlasun, Altınyayla, Bucak, Çavdır, Çeltikçi, Gölhisar, Karamanlı, Kemer, Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde toplam 2 bin 206 konut inşa edecek.

        İşte ilçe ilçe konut sayıları;

        Merkez 950

        Ağlasun 50

        Altınyayla 79

        Bucak 158

        Bucak Kocaaliler 50

        Çavdır 160

        Çavdır Söğüt 79

        Çeltikçi 87

        Gölhisar 140

        Gölhisar Yusufça 79

        Karamanlı 140

        Kemer 50

        Tefenni 100

        Yeşilova 84

        6

        ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

        ‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

        Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.

        7

        İLK TESLİMAT TARİHİ

        Konutların teslimatlarının ise Mart 2027 itibarıyla başlaması planlanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
