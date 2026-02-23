TOKİ Bursa kura sonuçları sorgulama 2026: TOKİ Bursa 17 bin 225 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?
Yüzyılın Sosyal Konut Projesi'nde Bursa ilinin kurası, 21 Şubat Cumartesi günü AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala'nın katılımlarıyla düzenlenen tören ile çekildi. Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda yapılan hak sahibi belirleme kurası noter huzurunda gerçekleştirildi. Böylece Merkez ve diğer ilçelerde inşa edilecek toplam 17 bin 225 konutun hak sahipleri canlı yayında belirlendi. TOKİ Bursa kura sonuçları iki kanal üzerinden sorgulanabilecek. İşte 2026 TOKİ Bursa kura sonuçları asil ve yedek isim listesi sorgulama ekranı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ koordinesinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde kura süreci devam ediyor. Bakanlık tarafından belirlenen takvim doğrultusunda bugün Bursa’da kura çekimi gerçekleştirildi. Böylece Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konutun hak sahipleri noter huzurunda belirlendi. Peki, TOKİ Bursa kura sonuçları nereden öğrenilir? İşte 21 Şubat 2026 TOKİ Bursa kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı…
TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI
TOKİ Bursa kura çekimi, 21 Şubat 2026 Cumartesi günü Atatürk Kongre Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda yapıldı.
Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 17 bin 225 konutun hak sahiplerini buldu.
TOKİ’nin resmi X hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
‘’Yüzyılın Konut Projesi'nde kura heyecanı Bursa'da devam ediyor...
AK Parti Genel Başkan Vekili Sayın Efkan Ala, Bursa Valisi Sayın Erol Ayyıldız, TOKİ Başkanımız Sayın Mustafa Levent Sungur, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Bursa ili kurası düzenlenen tören ile çekildi.
Noter huzurunda 17.225 hak sahibinin isimleri belirlendi.
Hak sahibi vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun.’’
TOKİ BURSA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?
TOKİ Bursa kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Kura çekiminin tamamlanmasının ardından kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.
Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.
Ayrıca TOKİ Bursa kura sonuçları, TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden de sorgulanabilecek.
Hak sahipleri, kura sonucuna göre bir sonraki aşamada sözleşme imzalama ve ödeme süreçleri hakkında bilgilendirilecek.
TOKİ BURSA KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ (e-Devlet)
BURSA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?
TOKİ, Bursa’nın Merkez, Büyükorhan, Gemlik, Harmancık, İnegöl, İznik, Keles, Mudanya, Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Orhangazi ve Yenişehir ilçelerinde toplam 17 bin 225 konut inşa edecek.
İşte ilçe ilçe konut sayıları;
Merkez (Karacabey, Gürsu, Kestel, Nilüfer) 7550
Büyükorhan 100
Gemlik 3000
Harmancık 100
İnegöl 4000
İznik 250
Keles 100
Mudanya 300
Mustafakemalpaşa 750
Orhaneli 175
Bursa Orhangazi 400
Yenişehir 500
ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI
‘Ev Sahibi Türkiye’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında evler yüzde 10 peşinat, 240 aya varan vade imkanlarıyla satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.
Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.