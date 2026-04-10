Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        TOKİ ÇORUM KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI 2026: TOKİ Çorum kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir? TOKİ Çorum kura sonuçları nasıl öğrenilir?

        TOKİ Çorum kura çekimi canlı izle ekranı 2026: TOKİ Çorum 2 bin 867 konut kura çekilişi canlı yayın nereden izlenir?

        Çorum'da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 500 bin konut projesi kapsamında beklenen kura günü geldi. Merkez ve ilçelerde inşa edilmesi planlanan 2 bin 867 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi bugün noter huzurunda gerçekleştirilecek. Peki TOKİ Çorum kura çekimi saat kaçta başlayacak, canlı yayın nereden izlenebilecek ve sonuç sorgulama ekranı nasıl kullanılacak? İşte 10 Nisan 2026 TOKİ Çorum kura çekimine dair tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.04.2026 - 11:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Çorum’da Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen konut projesinde kura heyecanı başlıyor. Merkez ve ilçelerde inşa edilecek 2 bin 867 konut için hak sahiplerini belirleyecek çekiliş bugün noter huzurunda yapılacak. Canlı yayınla takip edilmesi beklenen kura sürecinin ardından sonuçlar, e-Devlet sistemi ve TOKİ’nin resmi internet adresi üzerinden ilan edilecek. Vatandaşlar, isim listelerini dijital platformlar üzerinden sorgulayarak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecek. Peki, TOKİ Çorum kura çekimi saat kaçta başlayacak, kura süreci nereden izlenir? İşte tüm ayrıntılar haberimizde...

        2

        TOKİ ÇORUM KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        TOKİ Çorum kura çekimi, 10 Nisan 2026 Cuma günü gerçekleşecek.

        Saat 14.00’te başlayacak çekiliş, noter huzurunda Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda yapılacak.

        3

        TOKİ ÇORUM KURASI NEREDEN İZLENİR?

        TOKİ Çorum kura çekimi, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

        Aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak illere göre açılan canlı kura sayfalarına ulaşabilirsiniz.

        4

        TOKİ ÇORUM KURASI SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

        TOKİ Çorum kura sonuçlarının, çekilişin tamamlanmasının ardından aynı gün içerisinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nin resmî internet sitesi üzerinden erişime açılması bekleniyor.

        Noter onay sürecinin ardından kesinleşen isim listeleri akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden de vatandaşların erişimine sunulacak. Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilecek.

        5

        TOKİ ÇORUM BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER LİSTESİ YAYINLANDI

        TOKİ tarafından gerçekleştirilecek Çorum kurası için başvurusu kabul edilen ve reddedilen vatandaşların listeleri resmî internet sitesi üzerinden erişime açıldı.

        Adaylar, açıklanan listeler aracılığıyla kura sürecine dahil edilip edilmediklerini kontrol edebilirken, detaylı sonuçlara dijital platformlar üzerinden ulaşabiliyor.

        6

        TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.

        7

        ANADOLU İLLERİ İÇİN TOKİ KONUT ÖDEME PLANI VE TAKSİT TUTARLARI

        Tüm konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ile satışa sunulacak. Konut fiyatları İstanbul ve Anadolu illeri için farklı olacak.

        Anadolu'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

        65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

        80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265.000 TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

        8

        TOKİ ÇORUM KONUT İLÇE KONTENJAN DAĞILIMI

        TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Çorum’da inşa edeceği 2 bin 867 konutun ilçe kontenjan dağılımı şöyle:

        Çorum Merkez’de 1.200,

        Sungurlu’da 400,

        Osmancık’ta 300,

        Alaca’da 300,

        İskilip’te 300,

        Bayat’ta 200,

        Kargı’da 63,

        Uğurludağ’da 50,

        Mecitözü’de 28,

        Laçin’de 26 konut hayata geçirilecek.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
